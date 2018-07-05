Постраждалі біля Солсбері британці отруїлися "Новачком" - Скотланд-Ярд

Чоловік і жінка у місті Еймсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Дві людини, які були госпіталізовані у місті Еймсбері, що неподалік від Солсбері, були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Про це заявив голова контртерористичного управління Скотланд-Ярду Нейл Басу, повідомляється на сайті відомства.

"Сьогодні ввечері ми отримали результати досліджень з Портон-Дауна, які показують, що двоє осіб зазнали впливу нервово-паралітичної речовини "Новачок", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що першою була госпіталізована 44-річна жінка, вона була без свідомості. Це сталося 30 червня близько 10:15. Пізніше в той же день, близько 15:30, за тією ж адресою знову викликали швидку - для 45-річного чоловіка. Він також був госпіталізований.

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Спочатку висувалася версія, згідно з якою постраждалі отруїлися наркотиками з потенційно зараженої партії. Однак 2 липня через симптоми, які проявлялися у чоловіка та жінки, зразки їх аналізів були відправлені до військової лабораторії Портон-Дауна.

"Після детального аналізу цих зразків ми можемо підтвердити, що чоловік і жінка були піддані впливу нервово-паралітичної речовини "Новачок", яку було ідентифіковано як ту саму речовину, якою отруїли Юлію та Сергія Скрипалів", - сказано в заяві.

За словами Ніла Басу, в пріоритеті поліції - встановити, як постраждалі зазнали впливу отрути, оскільки немає свідчень про те, що вони відвідували місця, які могли опинитися під впливом "Новачка" після отруєння Скрипалів у Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, поліція графства Вілтшир у середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.

За інформацією поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків було виявлено у непритомному стані чоловіка і жінка. Поліція припускає їх можливий контакт з "невідомою речовиною".