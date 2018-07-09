Померла британка, яка отруїлась «Новачком» під Солсбері

Мова йде про 44-річну Дон Стерджесс, яка раніше була госпіталізована разом з ще одним чоловіком — Чарлі Роулі.

Громадянка Британії, яка була отруєна у Еймсбері нервово-паралітичною речовиною, померла в лікарні.

Про це повідомляє поліція Лондона.

Мова йде про 44-річну Дон Стерджесс, яка раніше була госпіталізована разом з ще одним чоловіком — Чарлі Роулі. У поліції розповіли, що вони піддалися впливу «Новачка».

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Відзначається, що Роулі залишається в критичному стані.

44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі були виявлені без свідомості 30 червня в місті Еймсбері. Він розташований в 10 км від Солсбері, де від впливу «Новачка» постраждали екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Стерджесс і Роулі були госпіталізовані в ту ж клініку, що і Скрипалі.

Британська поліція продовжує розслідування інциденту.