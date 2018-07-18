Washington Post: Європі час готуватися до нової війни з Росією

І покладатися на допомогу США європейцям не варто.

Що змушує міністрів закордонних справ уразливих союзників США прокидатися з жахом вночі? Думка про те, що президент Росії Володимир Путін зробить з їхніми країнами те, що він вже вчинив з Україною і Грузією – почне гібридну війну. Війну, заперечену главою держави, посилену кібератаками і диверсіями, на якій літаки, танки і солдати без розпізнавальних знаків маршем прямують на чужу територію. Війну, яка не перетинає межу, за якою починається повномасштабне вторгнення.

Про це на сторінках Washington Post пише колишній міністр закордонних справ і екс-голова Сейму Польщі Радослав Сікорський, який пригадує, що і сам був головним дипломатом такої уразливої країни.

«Ми б кликали на допомогу, але ситуація могла б виявитися надто неоднозначною, щоб виправдати міжнародне втручання. Ми б хотіли, щоб наші союзники, особливо США, не влаштовували дипломатичні демарші чи відправляли місії з перевірки фактів, а вислали свої літаки, танки і солдатів», - пише Сікорський.

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На його думку, це ще навіть не найстрашніший сценарій, який можна уявити. Насправді впродовж останніх кількох років Росія готувала дещо ще більш зловісне. Російські військові навчання «Запад» відпрацьовували гіпотетичний сценарій початку гібридної війни проти країн Балтії із застосуванням ядерної зброї. Це частина російської військової доктрини, яку аналітики формулюють як «ескалацію для деескалації». Однак, такий підхід однозначно не мирний. Він означає, що Москва збирається оглушити інших лідерів так сильно, щоб вони просто одразу ж здалися. Зважаючи на те, що планування ядерної війни стало недопустимим у сучасному постмодерному світі, Росія розраховує, що інші країни будуть вагатися з ударом у відповідь, якщо зіштовхнуться з реальною ядерною загрозою. Мовчанка навіть впродовж 60 годин вже принесе агресору перемогу.

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Суть НАТО якраз в тому, щоб не допустити цього. Лише президент США має владу відповісти на російські погрози і дії на кожному етапі ескалації. Лише Америка може зрівнятися з Росією навіть у Центральній Європі за кількістю літаків, крилатих ракет, ядерних боєголовок. Безпека Європи на північному фланзі залежить від готовності США застосувати тут силу.

Але впродовж останнього тижня стало зрозуміло, що американський президент вважає своїм «ворогом» європейців і що європейці нібито винні гроші НАТО, хоча це не правда. Сікорський вважає очевидним, що Трамп намагається дестабілізувати демократично обраних лідерів Німеччини і Великої Британії, що піде на користь їхнім радикальним опонентам. Він почав торговельну війну з Європою через те, що вона нібито загрожує національній безпеці США. А в скандальній справі про російське втручання у політику США, він вірить кривавому диктатору Росії більше, ніж американським розвідувальним службам.

За його словами, контрасту між ворожим ставленням президента США до союзників і м’яким до Путіна вже достатньо, щоб посіяти сумніви серед європейців.

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«В той критичний момент кризи, якого ми боїмося, ми хочемо, щоб Трамп проревів у телефонну слухавку: «Ану забери своїх горлорізів назад в Росію, Володимире, або ж будуть наслідки!». Але чи він справді так зробить?» - додає польський політик, нагадуючи про те, що Трамп ставить під сумнів корисність альянсів.

«Я б хотів сказати йому, що Польща не відправляла бригади на слабо виправдану війну в Ірак через страх перед зброєю масового знищення тієї країни. Що ми не відправили ще одну бригаду в Афганістан після терактів 11 вересня, тому що боялися, що «Талібан» прийде у Варшаву і буде захоплювати в рабство наших дівчат. Що я не підписав угоду про розміщення американської системи ПРО на польській території, тому що боявся можливої атаки Ірану. І що ми не купили літаки F-16 у Lockheed Martin, авіалайнери у Boeing чи ракети у Raytheon, тому що вони обов’язково кращі за європейські аналоги. Ми зробити все це тому, що послідовні польські лідери інвестували у гарантії США у сфері безпеки», - наголошує Сікорський.

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Він додає, що після минулого тижня Польщі і європейцям доводиться мати справу з реальністю, в якій ніхто: ні Держдепартамент, ні Пентагон, ні Рада з національної безпеки, - не знають, що Трамп зробить в разі виникнення кризи через агресію Росії. Можливо, він і сам не знає.

Це не означає, що НАТО кінець. Альянс повинен продовжувати існувати, а європейські країни, безумовно, повинні більше витрачати на оборону, сподіваючись, що ніякої кризи ніколи не буде.

Але це ще й означає, що Євросоюзу потрібна автономна можливість захищатися. Вона потрібна на південному фланзі, куди прямують сотні тисяч біженців, на східному, де Росія порушила табу силової зміни кордонів після Другої світової війни, і вона потрібна, тому що президент США ненадійний.

«Будучи міністром закордонних справ, я виступав за створення Європейського оборонного союзу. Якби не було Brexit, Велика Британія могла б зараз очолити процес. Натомість ініціатива впала на плечі Франції, Німеччини і безпосередньо лідерів Євросоюзу. Трамп кидає нам виклик, пропонуючи неприємний вибір: або ми стаємо його особистими васалами, або безпорадно зависнемо в повітрі. Ми не повинні обирати жоден з варіантів», - вважає екс-міністр закордонних справ Польщі.