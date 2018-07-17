Трамп похвалився зібраними з НАТО грошима і прекрасною зустріччю з Путіним

При цьому, американський президент насварив пресу, яка нібито все не правильно зрозуміла.

Саміт НАТО в Брюсселі, який пройшов минулого тижня, був досить напруженим. Президент США Дональд Трамп звинуватив Німеччину у «підконтрольності» Росії, а потім, за деякими повідомленнями, пригрозив вивести свою країну з альянсу. Проте сам американський лідер, здається, вважає, що зустріч з союзниками була чудовою. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«У мене була чудова зустріч з НАТО. Вони заплатили на 33 мільярди доларів більше і заплатять сотні мільярдів у майбутньому лише завдяки мені. НАТО був слабким, але тепер він знову сильний (погано для Росії). Преса ж лише сказала, що я грубив лідерам, і не згадала про гроші!», - написав Трамп.

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Він також похвалився блискучою зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка викликала обурення і критику з боку американських ЗМІ і політиків. Оскільки під час зустрічі американський президент фактично став на бік Кремля у питанні російського втручання у американські вибори. Однак, Трамп вважає, що і тут він добився успіху.

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«Хоча в мене була чудова зустріч з НАТО, під час якої я зібрав купу грошей, у мене була ще краща зустріч з Володимиром Путіним з Росії. Прикро, так про це не написали в репортажах. Фейкові новини збожеволіли», - зауважив американський президент.