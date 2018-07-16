Трамп назвав Китай, Росію та Європу противниками США

Трамп вкотре піддав критиці Німеччину за її угоду з Росією про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Дональд Трамп назвав Росію, Китай і ЄС "противниками" Сполучених Штатів Америки.

Про це президент США заявив в інтерв'ю CBS News, передає Голос Америки.

При цьому Трамп особливо виділив давніх союзників у Європі, які, на думку Трампа, експлуатують США в торгових угодах.

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"Думаю, у нас багато противників. Думаю, ЄС - це противник, враховуючи що вони роблять з нами в торгівлі. Ви б ніколи не подумали про ЄС, але вони наш противник. Росія - противник у певних відносинах. Китай - економічний противник. Але це не означає, що вони погані. Це нічого не значить. Це означає, що вони конкуренти", - сказав президент США.

"Я поважаю лідерів цих країн", - сказав Трамп, маючи на увазі Європейський Союз.

"Але в сфері торгівлі вони дійсно нас використовують, і багато з цих країн - члени НАТО, і вони не платять за своїми рахунками", - додав він, маючи на увазі зобов'язання, узяте кожною з 29 країн Альянсу довести частку витрат на оборону до 2% свого ВВП.

Трамп знову піддав критиці Німеччину за її угоду з Росією про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Німеччина уклала угоду про газопровід з Росією. Вони збираються платити Росії мільярди доларів на рік за енергію, а я кажу, що це недобре, це несправедливо. Виходить, що ви повинні боротися за когось, а потім цей хтось віддає мільярди доларів тому, проти кого ви його захищаєте. Мені це здається безглуздим, і я вирішив про це сказати. Ось що я скажу. Той факт, що Німеччина платить Росії мільярди доларів викликає велике обурення. Велике обурення. Я також думаю, що це дуже погано для Німеччини. Тому що, що, вони викидають білий прапор?", - сказав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні президент США прибув до столиці Фінляндії Гельсінкі. На сьогодні, 16 липня, там запланована зустріч Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше президенти США та Росії зустрічалися тільки на полях міжнародних заходів.