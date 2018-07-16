Путін, який відправив війська в Україну, не бачить "об'єктивних причин" напруження між США і РФ

Російський президент вважає переговори, що відбулися з Трампом, «вельми успішними і корисними».

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що напружена атмосфера між Російською Федерацією і США «не має об'єктивних причин».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

«Всім очевидно, що двосторонні відносини переживають складний період, проте ці труднощі, напружена атмосфера, що склалася, не мають об'єктивних причин», - сказав Путін.

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Він наголосив, що холодна війна вже давно закінчилася, епоха гострого ідеологічного протистояння двох країн пішла далеко в минуле, обстановка в світі кардинально змінилася.

За його словами, сьогодні і Росія, і США постають перед абсолютно іншими викликами.

«Це й небезпечне розбалансування механізмів міжнародної безпеки, стабільності, регіональні кризи, розповзання загроз тероризму і транскордонної злочинності, кріміналітетність, наростання проблем у світовій економіці», - заявив російський президент.

Путін додав, що переговори з президентом Сполучених Штатів Америки паном Дональдом Трампом пройшли у відвертій і діловій атмосфері.

«Вважаю їх вельми успішними і корисними», - сказав він.

За його словами, на переговорах розглянуто двосторонні питання і ключові питання міжнародного порядку денного.

«Контакти по лінії спецслужб корисно перемістити на системну основу. Нагадав президенту Сполучених Штатів про пропозицію відновити робочу групу з антитерору», - сказав Путін.