Надання "Джавелінів" посилить позицію України на переговорах по Донбасу - американський генерал

Екс-командувач збройними силами США в Європі висловив упевненість, що Javelin, які є «найкращими у світі», будуть доставлені в Україну найближчим часом.

Надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin посилить позицію Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але ж українська індустрія й сама здатна виробляти якісні ракети.

Читайте також"Стримуючий фактор" - експерт оцінив роль "Джавелінів" у зміцненні обороноздатності УкраїниПро це заявив в інтерв’ю "Німецькій хвилі" екс-командувач збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес на полях безпекової конференції у Мюнхені.

Він висловив упевненість, що Javelin, які є «найкращими у світі», будуть доставлені в Україну найближчим часом.

«В Україні є потужна оборонна індустрія, яка здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, тож я раджу ретельно до неї придивитися. Це не захмарної складності технологія, чому б Україні не виробляти власні системи?», - запитав Годжес.

За його словами Вашингтон зацікавлений у тому, щоб припинити насильство на Донбасі, «але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки» на цій території.

Щодо можливої миротворчої місії ООН в регіоні екс-командувач збройними силами США в Європі вважає, що «ключ - у тому, щоб контингент був надійним, тож ми маємо підібрати країни, професійні, спроможні, сильні, які не можна відсунути вбік». На його думку, може йтися про країни, які не входять до НАТО, як-от Швеція чи Фінляндія. Він наголосив, що мандат місії повинен чітко описувати правила переходу до бойових дій, ієрархію командування та завдання.