В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів Javelin (відео)

Порошенко назвав Javelin ефективною оборонною зброєю, яку українські військові будуть застосовувати у разі наступу РФ на їхні позиції.

В Україні у вівторок, 22 травня, відбулися запуски ракетних комплексів Javelin.

Про це в Тwitter написав президент України Петро Порошенко. "Сьогодні вперше в Україні відбулися запуски ракетних комплексів Javelin. Завдяки їм бойові можливості ЗСУ значно зросли", - йдеться у повідомленні глави держави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Читайте такожПорошенко до кінця травня візьме участь у випробуванні американських Javelin

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.