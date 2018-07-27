У Конгресі США підтримали виділення $250 мільйонів Україні на оборону

Як повідомляє посольство, у документ включено положення про співробітництво з Україною у сфері кібербезпеки.

Палата представників Конгресу США підтримала виділення 250 мільйонів доларів Україні на безпеку і оборону. Про це повідомило посольство України в Сполучених Штатах на сторінці в Facebook.

"Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання допомоги безпеки Україні, визначена в обсязі 250 млн. дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. повинно бути спрямоване на летальні види озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє посольство, у документ включено положення про співробітництво з Україною у сфері кібербезпеки. Зокрема, Державному департаменту доручили представити в Конгрес доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямків такої взаємодії і підтримки.

"Надалі проект закону про Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони" повинен бути підтриманий Сенатом і переданий на підпис президенту США", - підсумували в українському посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США планує виділити 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки в 2019 році.