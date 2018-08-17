Таємнича загибель: поліція повідомила про смерть сина Майкла Джексона (фото)

Журналістам вдалося з'ясувати, що 42-річний художник Дейв Дейв (саме під таким ім'ям він писав свої картини) був виявлений без свідомості в чужій квартирі.

Правоохоронці Лас-Вегаса заявили про таємничу загибель сина легендарного співака Майкла Джексна Девіда Ротенберга.

Про це повідомляє latimes. "В офісі поліцейських повідомили, що Дейв помер вранці, 15 липня, в лікарні медичного центру Санрайз. Причину смерті не розголошують", - йдеться в повідомленні.

Проте пізніше журналістам вдалося з'ясувати, що 42-річний художник Дейв Дейв (саме під таким ім'ям він писав свої картини) був виявлений без свідомості в чужій квартирі.

Зовнішній вигляд художника пов'язаний з тим, що в дитинстві його намагався вбити його рідний батько. Він дав синові снодійне, після чого облив ліжко гасом і підпалив.

Після цього він зник з місця події, зазначає Styler.

Нагадаємо, батько Майкла Джексона зробив "хімічне кастрування" своєму синові, щоб той зберіг високий голос. Про це розповів лікар поп-короля Конрад Мюррей. Говорячи про смерть Джо Джексона, Мюррей висловив надію, що той знайде "спокуту в пеклі", назвав його "найгіршим батьком для своїх дітей в історії".