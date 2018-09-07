Кім Чен Ин написав особистого листа Трампу

Трамп раніше заявляв, що у нього «фантастичні» відносини з Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує отримати найближчим часом лист, який йому написав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, передає Reuters.

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«Я знаю, що незабаром мені повинні доставити листа, особистого листа для мене (лідера КНДР Кім Чен Ина). Воно було вручено на кордоні... вчора», — сказав Трамп.

Він також зазначив, що розраховує на те, що цей лист буде «позитивним».

Трамп раніше заявляв, що у нього «фантастичні» відносини з Кім Чен Ином.