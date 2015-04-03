Основні пункти домовленості щодо ядерної програми Ірану

Про це після завершення тижневих переговорів заявили міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф і координатор "шістки" - голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає ТСН.

Сторони домовилися, що більша частина іранського збагаченого урану буде вивезена за кордон.

Причому жоден із ядерних об'єктів в Ірані не буде демонтований. Єдиним підприємством зі збагачення урану залишиться завод у Натанзі, він буде виробляти уран, збагачений до 3,76%, але лише для цивільних цілей.

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Підприємство у Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики. Потужностей зі збагачення урану там не буде.

МАГАТЕ буде стежити за тим, щоб іранська ядерна програма носила виключно мирний характер. Експерти організації отримають доступ до всіх ядерних об'єктів в країні терміном на 20 років.

Санкції США, Євросоюзу та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану, яка запланована на кінець червня.

Причому обмежувальні заходи з боку Сполучених Штатів та ЄС будуть діяти якийсь час після зняття санкцій РБ ООН, а потім теж будуть скасовані. Виробляти проект остаточної угоди вже розпочали експерти. Сьогоднішні домовленості Ірану із "шісткою" ляжуть в основу її тексту, повідомила Могеріні.