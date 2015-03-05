Фергюсон: поліцейського не звинувачуватимуть у вбивстві

Хоча той самий департамент нещодавно звинуватив правоохоронців Фергюсона у расовій упередженості, слідство не виявило доказів, які могли б спростувати попередні заяви пана Вілсона, передає ВВС Україна.

Він стверджує, що вистрелив у підлітка через побоювання за власну безпеку.

Суд присяжних у Міссурі вже відмовлявся звинувачувати його у вбивстві у листопаді.

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Майклові Брауну було 18 років, Даррен Вілсон застрелив його у серпні минулого року у Фергюсоні - заселеному здебільшого темношкірими людьми передмісті Сент-Луїса.

Смерть підлітка викликала загальнонаціональніпротестипроти поліцейської жорстокості та расової упередженості.

Напередодні стало відомо, що розслідування мін'юсту дійшло висновку: поліція, суд і пенітенціарна система Фергюсона упереджено ставиться до темношкірих мешканців.

Як зазначили автори доповіді на умовах анонімності, поліція регулярно застосовувала проти темношкірих надмірну силу і занадто часто звинувачувала їх у дрібних правопорушеннях.

Офіційно дослідження мін'юсту планують опублікувати 4 березня.