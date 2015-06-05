Глава МЗС Литви розраховує на продовження санкцій проти Росії

Про це розповів глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю французькій газеті ЕСО, передає ТАСС.

За оцінкою глави литовського зовнішньополітичного відомства, зусилля, спрямовані на реалізацію Мінських угод, "не принесли своїх плодів". "Стабілізації ситуації на сході України не відбулося", - констатував він, додавши, що, на його думку, "Росія перевіряє" європейські країни.

"Сподіваюся, що в кінці червня санкції будуть продовжені, - зазначив Лінкявічюс. - Досі вони надавали певний політичний та економічний ефект, однак не було видно результатів в зоні конфлікту в Україні".

Читайте такожЄС повинен бути готовий швидко відреагувати, якщо ситуація на Донбасі загостриться - МЗС ЕстоніїЛитовський міністр також зазначив, що Європа повинна надати Україні допомогу поставками "озброєння і техніки". "Ми повинні зберігати єдність, щоб нарощувати тиск на Росію, - переконаний глава МЗС Литви. - Потрібно якомога більше ізолювати її політично, хоча при цьому не йдеться про розрив усіх зв'язків, адже діалог з росіянами підтримувався навіть під час "холодної війни".

Іншими словами, продовжив Лінкявічюс, західним країнам "потрібно, з одного боку, нарощувати тиск у вигляді санкцій і посилювати ізоляцію Росії" і, з іншого боку, надавати пряму підтримку українцям. "Є також і проблеми, які можна врегулювати швидко - наприклад, корупція, - зауважив він. - Якщо європейські країни відправлять своїх експертів і допоможуть українському уряду, це може покращитися".

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку глави МЗС Литви, слова президента РФ - ще один аргумент на користь продовження політики санкцій з боку ЄС.