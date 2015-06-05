Президент Румунії вимагає відставки прем’єра, звинуваченого у корупції

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Romania TV.

Він зазначив, що для країни абсолютно неприпустимою є ситуація, при якій прем'єр-міністра підозрюють у кримінальних злочинах.

"Я закликаю до відставки прем'єра Віктора Понти", - сказав Йоханніс.

Водночас, за його словами, найгіршим розвитком ситуації для Румунії буде політична криза.

У свою чергу Понта написав на своїй сторінці у Facebook, що відмовляється прислухатися до заклику президента.

Читайте такожНовий президент Румунії підтримує санкції проти Росії

"Лише парламент може відправити мене у відставку. Інакше ми скотимось до диктатури, і це буде найбільшою помилкою з 1989 року", - висловив свою позицію Понта.

Раніше Національний антикорупційний директорат Румунії (DNA) порушив кримінальне провадження проти прем'єр-міністра країни Віктора Понти. Його звинувачують у підробці підписів, відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.