Росія передасть в оренду Китаю понад 100 тисяч гектарів території

Як повідомляє видання Чита.ру, землю передадуть під освоєння в довгострокову оренду на термін до 49 років і порожню Могойтуйську промзону на 4 роки в якості бази.

За даними видання, в ці землі повинні увійти перелогові (невикористовувані орні) землі і пасовища.

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"В Нерчинсько-Заводському, Улетовському і Шилкінскому районах планується освоєння по 10 тисяч гектарів перелогових земель під зернові і кормові культури, а також свинарство, тваринництво і сільгосппереробку. В Стрітенському районі китайці мають намір освоїти 35 тисяч гектарів перелогових земель, а в Могойтуйському – 50 тисяч гектарів пасовищ. Крім того, планується задіяти Могойтуйску промзону", - повідомляє видання.

Відзначається, що китайці мають намір вкласти в них великі інвестиції, на які планується створення спільних російсько-китайських підприємств, орієнтованих як на внутрішньорегіональний, так і міжнародні ринки, в тому числі китайський.

Інвестор планує вирощувати кормові, зернові, олійні та інші культури, а також лікувальні трави для фармакології, розвивати промислове скотарство, птахівництво, м'ясне тваринництво.

Час реалізації першого етапу – 2015-2018 роки. У разі вдалої реалізації, під час другого етапу – з 2019 року – інвестор припускає продовжити розвивати проекти у вже освоєних районах і піде на розширення в інші – край на ці цілі буде готовий надати Китаю ще 200 тисяч гектарів.