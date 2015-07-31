ЗМІ розповіли про алібі одного з фігурантів справи Нємцова

Як пише Комерсант, виявилося, що в той час, коли обвинувачений, за версією слідства, стежив за ймовірною жертвою, Ескерханов перебував у нічних клубах, допомагав на будівництві, їв і просто спав.

"Захист колишнього співробітника Щелковського РВВС Эскерханова кілька разів подавав клопотання перед ГСУ СКР про перевірку наявного у нього алібі. Нарешті, його захисників викликали в Слідчий комітет, де обвинуваченого вирішили допитати за фактами, що свідчать, за версією його адвокатів, про непричетність до гучного вбивства. Саме ж слідство вважає, що Тамерлан Ескерханов надавав посібництво виконавцям вбивства. Спочатку стежив за опозиціонером, а потім допоміг дістатися передбачуваним кілерам до аеропорту Внуково, звідки вони вилетіли в Чечню", - повідомляє видання.

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Як зазначається, спочатку слідчий поцікавився у обвинуваченого Ескерханова, що той робив в Москві з жовтня 2014 року. За версією слідства, саме в цьому місяці обвинувачені звернули увагу на різні висловлювання Нємцова і стали з'ясовувати, де той живе, а потім і організували за ним спостереження.

Так, Ескерханов повідомив, що весь цей час працював охоронцем і водієм бізнесмена Романа, який, як правило, проводив час у нічних клубах.

"Після посиденьок, які зазвичай закінчувалися під ранок, охоронець Ескерханов відправлявся додому до свого роботодавця, де відсипався до наступного виїзду в клуб. Звичний графік змінився в січні 2015 року, коли його шеф відлетів в Ростов-на-Дону. 12 січня Тамерлан Ескерханов відвіз наймача в аеропорт, а потім на машині поїхав у Ростов. Однак по дорозі потрапив у невелике ДТП. В результаті лагодив машину у Воронежі, а потім пробув у Ростові до 21 січня. Потім, повернувшись до Москви, знову проводив час з шефом у нічних клубах, а з 16 по 20 лютого перебував вдома в Чечні", - йдеться в повідомленні.

Після чого, за даними видання, слідчий попросив уточнити обвинуваченого, що той робив з 26 лютого по 3 березня. У ці дні, за версією слідства, йшла активна підготовка до вбивства Нємцова, а потім передбачувані виконавці за участю Ескерханова покинули Москву.

Згідно з показаннями обвинуваченого, весь цей час він продовжував жити у квартирі бізнесмена Романа на вулиці Клімашкіна. Коли у нього з'являвся вільний час, їздив у район аеропорту Внуково, де його знайомі будують готель, і допомагав їм.

"Наприклад, 27 лютого, коли був убитий Борис Нємцов, він після чергового візиту в нічний клуб, прокинувся близько 18-19 годин. Потім поїхав разом з Романом "Дюран-бар", де вони перебували до восьмої ранку, причому зустріли знайомого з Щелковского району Чечні. 28 лютого вони відвідали вже клуб "Дах світу", який залишили лише на світанку", – пише видання.

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Крім того, там обвинувачений сфотографувався з ведучим одного з гумористичних шоу і навіть попросив слідство перевірити його слова з фотографії, яка залишилася в пам'яті вилученого телефону.

1 березня, за словами Ескерханова, він дійсно виїжджав у Внуково, але не для того, щоб відвезти в аеропорт обвинувачених, як вважає слідство. Поїздка була до споруджуваного готелю. А 2 березня Ескерханов провів в ліжку, так як, за його словами, дуже втомився за попередні дні.

Давши свідчення слідству, які тепер буде перевіряти ГСУ СКР, Ескерханов подав декілька клопотань, у тому числі про долучення до матеріалів фотографій з його телефону. Серед них, наприклад, виявилося фото в Барвисі, яку обвинувачений разом зі своїм шефом відвідав у дні, які цікавлять слідство. Щоправда, коли саме і за яких обставин було зроблено фото, він згадати так і не зміг.

Крім того, фігурант справи Нємцова вніс істотні зміни в раніше дані ним показання.

"Порівнявши їх зі свідченнями іншого обвинуваченого - Заура Дадаєва (згодом той від них відмовився), слідство прийшло до висновку про те, що водій екс-офіцера внутрішніх військ МВС Руслана Геремеєва (Руслик) міг бути замовником вбивства. Однак тепер обвинувачений Ескерханов заявив, що ніякого Руслика він не знає, але водія пана Геремеєва готовий пізнати, якщо йому його покажуть", - деталізували в повідомленні.