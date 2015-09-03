Голова Європарламенту допустив, що міграційна криза може розколоти ЄС

Про це заявив голова Європарламенту Мартін Шульц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Брюсселі, передає "ЄвроПравда". "Шенгенська угода під загрозою і це абсолютно ясно. Якщо не вирішити цю проблему, то загроза для вільного пересування буде тільки зростати", - заявив він.

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При цьому основною проблемою, за його словами, є не наплив мігрантів, який може перешкодити вільному пересуванню, а відсутність солідарності заради прийняття загальних правил вирішення кризи. "Зараз ми бачимо егоїзм, замість спільного європейського підходу", - сказав він, нагадавши, як 2 місяці тому європейські лідери цілу ніч обговорювали перерозподіл всього 40 тис. мігрантів.

"Будемо чесні, зараз вирішальний момент для ЄС. Якщо ми не дамо відповіді на цей виклик, якщо не буде спільного рішення, поглиблення розколу є ризиком, який не можна виключати", - заявив голова Європарламенту.

Крім цього, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер має намір запропонувати країнам ЄС розподілити 160 тис. мігрантів, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в Брюсселі. За словами єврочиновників, свою пропозицію Жанк-Клод Юнкер оголосить під час звернення до Європарламенту в Страсбурзі наступного тижня.

Очікується, що більшість мігрантів, яких буде запропоновано розподілити, зараз знаходяться в Італії, Греції та Угорщини.