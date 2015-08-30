В ЄС хочуть скликати екстрений саміт з проблеми мігрантів

Про це йдеться у спільній заяві міністрів внутрішніх справ трьох країн Томаса де Мезьєра, Бернара Казнева і Терези Мей оприлюдненому сьогодні, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми єдині в думці щодо того, що більше не можна втрачати час. Нинішня ситуація вимагає негайних дій і солідарності всередині Європи", - підкреслили глави МВС.

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Міністри закликали Люксембург, який головує у даний час в ЄС, протягом двох тижнів провести спеціальний саміт з проблеми біженців з участю міністрів внутрішніх справ і юстиції країн Євросоюзу, з тим щоб домовитися про конкретні дії, які можуть бути затверджені на наступному плановому засіданні Ради ЄС 8 жовтня. Глави МВС підкреслили, що просто пасивно очікувати засідання Ради не можна.

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На думку міністрів, необхідно, в першу чергу, узгодити список так званих "безпечних країн походження" - заявки на отримання притулку з цих країн будуть розглядатися за спрощеною процедурою. Крім того, найпізніше до кінця року мають розпочати роботу заплановані пункти з прийому біженців на території Італії та Греції, повідомляє агентство dpa.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Австрії на узбіччі автостради було виявлено вантажівку, в якій знаходилися тіла 71 людини, в їх числі - вісім жінок і чотири дитини. Всі вони, імовірно, задихнулися. За даними австрійської поліції, загиблі, судячи з усього, були біженцями із Сирії.

У п'ятницю біля берегів Лівії зазнали аварії два судна з мігрантами на борту, понад 100 людей загинули.