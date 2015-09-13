Протестувальники у Молдові ухвалили резолюцію та закликали до загальнодержавного страйку

Учасники масової антиурядової акції протесту в центрі столиці Молдови Кишинева ухвалили сьогодні резолюцію, в якій міститься заклик до загального страйку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Jurnal.MD.

"Документ ухвалений з урахуванням побажань представників всіх соціальних сегментів, які долучилися до платформи" (платформа DA -"Демократія - вдома" - УНІАН), - заявив глава створеної тиждень тому ради великого Національного зібрання Андрій Нестазе.

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За його словами, відмова влади зустрітися із протестувальниками підтверджує нездатність держави забезпечити людям гідне життя.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Кишинева поновився антиурядовий мітинг. Платформа DA -"Демократія - вдома" об'єднує кілька громадських організацій, політологів, громадських діячів, які поділяють різні політичні погляди. Серед них є й прихильники об'єднання Молдови з Румунією.

У травні та червні DA провела масові мітинги в центрі Кишинева, тоді протестувальники вимагали боротьби з корупцією та відставки уряду.