У столиці Молдови проходить багатотисячний антиурядовий мітинг (відео)
В Кишеневі на площі Великого національного зібрання (ПВНЗ) проходить антиурядовий мітинг.
Як повідомляє Noi.md, учасники акції протесту виступають проти влади, яка несе відповідальність соціально-економічну кризу в країні, що склалась.
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Тисячі людей зібралися в центрі столиці Молдови. Багато хто тримає в руках прапори Румунії, Молдови та Євросоюзу. Мітингувальники вимагають притягнення до відповідальності винних у крадіжці грошей з банківської системи.
Відзначається, що мітинг проходить мирно. За громадським порядком стежать десятки поліцейських.
На сьогоднішньому брифінгу, організованому у зв'язку з акцією протесту, міністр внутрішніх справ Олег Балан заявив, що буде зроблено все для того, щоб мешканці столиці та учасники заходу в центрі міста відчували себе в безпеці.
Також він звернувся до учасників мітингу, повідомляти поліції про людей в масках або з підозрілими рюкзаками.