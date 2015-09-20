У Москві проходить багатотисячний мітинг "за змінюваність влади" в Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, акція узгоджена з мерією Москви і проходить у спальному районі біля метро "Любліно". Влада Москви погодила участь в акції 40 тисяч осіб.

Учасники акції тримають в руках державні прапори РФ й опозиційного руху "Солідарність". На сцені встановлено банер "За змінюваність влади", виступають лідери російської опозиції.

Також в учасників акції можна побачити плакати з написами: "Хто вбив Нємцова?", "Путін не цар, а чиновник", "Допросіть Кадирова", "Вова дістав". Учасники акції скандують: "Свободу політв'язням!"

Як зазначили організатори акції, мітинг проводиться у річницю так званої "рокіровки", коли 20 вересня 2011 року було оголошено, що Володимир Путін, який обіймав тоді посаду прем'єра, третє балотуватиметься у президенти, а Дмитро Медведєв у разі його перемоги стане главою уряду.

Місце проведення акції обнесено металевим загородженням, вхід здійснюється тільки після проходу через рамки-металошукачі.

По периметру стоять співробітники поліції, в небі літає поліцейський вертоліт.

"Чотири роки тому, 24 вересня 2011 року, на з'їзді "Единой России" Путін і Медведєв оголосили про "рокіровочку", поставивши всю країну перед фактом: влада в Росії остаточно узурпована і розцінюється як довічне право діючого правителя. Утримання влади стало єдиним сенсом всіх дій державних органів. 20 вересня 2015 року ми виходимо на мітинг, щоб вимагати змінюваності влади", - заявляють організатори.

Учасники акції мають намір вимагати "безумовний" доступ на вибори представників опозиції, припинення війни, скасування цензури, звільнення політв'язнів і боротьби з корупцією.

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Як заявив УНІАН російський опозиціонер Олексій Навальний, "огидна шахрайська акція двох шахраїв, укладена на з'їзді шахраїв, стала поворотною точкою в новій історії Росії".

"Якщо до 24 вересня 2011 року можна було говорити, що влада тримається на цензурі, брехні та обмані, але, принаймні, сама ідея періодичної зміни влади публічно не піддавалася сумніву, то після - узурпація і подальше довічне утримання влади Путіним і його бізнес-партнерами стало сенсом всіх рішень і дій державної машини", - вважає Навальний.

Він переконаний, що для утримання і зміцнення влади використовується все – "від війни і телепропаганди до політв'язнів і дурниць, начебто знищення продуктів". Фальсифікації на виборах до Держдуми 2011 року, остаточно позбавили владу легітимності, стали прямим наслідком тієї "рокировочки", - додав опозиціонер.

"Спільних походів в Москві не було півроку - з часу вбивства Бориса Нємцова. Великого мітингу у нас не було півтора року", - сказав Навальний.

"Нам варто зібратися, обговорити важливі речі і продемонструвати цим дивним людям, які вважають, що у них в приватній власності може перебувати ціла країна, що ми тут живемо і ми якось не дуже планували жити в монархії", - додав він.