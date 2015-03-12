Навальний вважає, що Захід повинен вводити санкції проти кремлівських чиновників

Російський опозиціонер Олексій Навальний в інтерв'ю газеті Financial Times закликав західні країни ввести санкції щодо "кланів, які допомагають Путіну контролювати багатства Росії", щоб вдарити по тих, хто займається пропагандою війни та її фінансуванням, передає Радіо Свобода.

На думку Навального, до чорного списку можна включити близько тисячі осіб, яким буде заборонений в'їзд в західні країни. У їх числі опозиціонер назвав олігархів Романа Абрамовича і Алішера Усманова, гендиректора ВДТРК Олега Добродєєва, його сина, керівника соцмережі "Вконтакте" Бориса Добродєєва, телеведучого Володимира Соловйова. Навальний підкреслив, що Захід повинен вводити санкції не проти сепаратистів, а щодо кремлівських чиновників та їхніх родин, таких як, наприклад, Владислав Сурков і В'ячеслав Володін. "Їхні діти літають в Париж на вихідні, а ті польові командири, які воюють у Донбасі, - ні", - пояснив Навальний.

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Говорячи про президента Росії, Навальний заявив, що він встановлює "династичне правління", і тільки пакети західних санкцій, спрямовані на лояльні Путіну клани, можуть щось змінити.

ЄС і США почали вводити санкції проти російських політиків, чиновників і бізнесменів після анексії Криму в березні 2014 року. Тоді ж у колонці, яку Навальний написав для газети The New York Times, він вказав, що для більшої ефективності санкції повинні стосуватися представників "внутрішнього кола Путіна". Незабаром після цього влада США ввела санкції проти братів Аркадія і Бориса Ротенбергів, банкіра Юрія Ковальчука, глави РЖД Володимира Якуніна та Геннадія Тимченка.