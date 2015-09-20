Навальний звинуватив Кадирова у вбивстві Нємцова

Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив главу Чечні Рамзана Кадирова у вбивстві політика Бориса Нємцова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Навальний сказав, виступаючи на мітингу "за змінюваність влади в Росії".

"Якщо хтось і вбив мого товариша, відомого політика (Нємцова - УНІАН) - мій план в тому, щоб чітко зі сцени заявити, що я вважаю, що його вбив Рамзан Кадиров, можливо, за наказом Путіна. Я не буду мовчати", - сказав Навальний, додавши, що за такі слова його можуть посадити до в'язниці або засудити.

На його думку, дуже важливо, щоб росіяни могли виходити на мітинги в центрі будь-якого міста Росії, йе і є сенсом боротьби опозиції.

"Всі ці 86% Путіна і "Единой России" - вони не більш переконливі, ніж 99% у Туркменії або Зімбабве. Коли ми читаємо про відсотки в Туркменії або Зімбабве - це ж іде в розділі гумор, ми сміємося з цього. Так і наші діти сміятимуться з нинішніх високих відсотків влади", - сказав він.

Навальний підкреслив, що заарештований губернатор Комі отримав 80% голосів на виборах, але це не завадило йому організувати злочинну групу.

Опозиціонер вважає, що після цього Путін повинен звернутися до учасників протестних мітингів і визнати, що у влади в РФ стоять "шахраї, злодії та бандити".

При цьому Навальний закликав громадян купувати підписку на незалежні ЗМІ, щоб вони могли існувати і давати реальну картину подій, а також боротися з цензурою.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю стосовно того, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.