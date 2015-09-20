У Росії затримали все керівництво республіки Комі

У Росії затримано голову республіки Комі В'ячеслава Гайзера та ще 18 осіб за підозрою у заволодінні державним майном.

Наразі проводяться обшуки за місцем проживання Гайзера , а також за місцем роботи затриманих заступника голови Комі Олексія Чернова та підприємця Валерія Веселова, повідомляє ТАСС.

"Раніше Федеральна служба безпеки та Слідчий комітет припинили діяльність злочинного угруповання, яким керував голова республіки Комі В'ячеслав Гайзер, дії якого, вважає слідство, були спрямовані на заволодіння держмайном", - повідомляє офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

"ФСБ Росії і Слідчим комітетом РФ припинено діяльність злочинного угруповання, очолюваного главою Республіки Комі В'ячеславом Гайзером, його заступником Олексієм Чорновим, а також Олександром Зарубіним і Валерієм Веселовым", - сказав він.

Повідомляється, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ СК 18 вересня порушено кримінальну справу стосовно 19 керівників та учасників злочинного угруповання, які скоїли в період з 2006 по 2015 рік злочини, передбачені статтями 210 (злочинне співтовариство) і 159 (шахрайство) КК РФ.

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