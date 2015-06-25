Кадиров погрожував Нємцову розстрілом - свідок

Свідок - журналіст і громадський діяч Олександр Риклін - стверджує, що Рамзан Кадиров погрожував Нємцову в грудні 2002 року на З'їзді чеченського народу в Гудермесі. Як розповів адвокат потерпілих Вадим Прохоров, Нємцова, в той час керівникові фракції "Союз правих сил" в Держдумі, в Гудермесі в той день погрожували двічі через його виступ, присвячений політичному устрою Росії, повідомляє Російська служба ВВС.

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Перший раз до нього в залі підійшов чоловік, який пред'явив посвідчення офіцера ФСБ, і сказав Нємцову, що за такі речі його слід розстріляти. Про цей епізод писав і сам Нємцов у своїй книзі "Сповідь бунтаря" в 2007 році.

Пізніше Нємцову сказали, що це був Рамзан Кадиров. Далі, за словами Прохорова і Рикліна, Кадиров погрожував Нємцову вже на вулиці в присутності свідків.

Прохоров особливо відзначив, що ці погрози сприйняв всерйоз не тільки сам Нємцов, але і тодішній керівник чечні батько Рамзана Ахмад-Хаджі Кадиров: він виділив Нємцову охорону, яка супроводжувала його до інгушського кордону.

Родичі Нємцова вимагають, щоб глава Чечні був допитаний в рамках справи. Сам він заявляв, що готовий з'явитися до слідчих.

"Вони кажуть, що нібито Кадиров колись сказав Нємцову, а я не пам'ятаю цього. Просто Нємцов, інші, та п'ята колона, коли їх починають забувати, то вони відразу про мене згадують, щоб певне населення Росії заговорило про Кадирова, щоб вони були на плаву", - сказав Кадиров в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

Борис Нємцов був убитий чотирма пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту під стінами Кремля в ніч з 27 на 28 лютого.