Німеччина очікує прибуття до кінця року 1,5 мільйони біженців - ЗМІ

Про це йдеться в урядовій доповіді, яка буде опублікована в понеділок, 5 жовтня, передає Лента.ру з посиланням на німецький таблоїд Bild.

«Міграційний тиск буде рости і далі. Ми очікуємо в четвертому кварталі від семи до десяти тисяч нелегальних перетинів кордону щодня», — наводить Bild витяг із доповіді.

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Як наголошується в документі, велика кількість біженців може стати серйозним тягарем для влади земель і муніципалітетів.

У Берліні також побоюються, що ті, хто отримав притулок, перевезуть до Німеччини своїх родичів.

Враховуючи, що на Близькому Сході прийнято мати великі родини, це означає, що на кожного біженця з цього регіону доводиться від чотирьох до восьми родичів, які рано чи пізно опиняться в ФРН, наголошується в доповіді.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Європу з початку року прибутку понад 530 тисяч біженців. З 17 вересня число біженців збільшилося в Європі майже на 60 тисяч осіб. 2887 осіб загинули в морі при спробі дістатися до Старого Світу.