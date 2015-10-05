Сирійські ополченці заявляють про збитий літак (фото, відео)

20:37, 05 жовтня 2015
Світ
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Група сирійських повстанців заявила, що збили літак, який може належати російським або сирійським військовим.

Сирия / REUTERS

Група сирійських повстанців заявила, що збили літак, який може належати російським або сирійським військовим. Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Albawaba.

Відзначається, що військовий літак було нібито збито винищувачем за межами Дамаска.

Видання стверджує, що момент попадання снаряда в літак потрапив на відео, на якому видно, що пілот встиг катапультуватися.

Офіційних підтверджень інформації у видання немає.

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