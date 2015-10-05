Сирійські ополченці заявляють про збитий літак (фото, відео)
20:37, 05 жовтня 2015Світ
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Група сирійських повстанців заявила, що збили літак, який може належати російським або сирійським військовим.
Сирія / REUTERS
Група сирійських повстанців заявила, що збили літак, який може належати російським або сирійським військовим. Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Albawaba.
Відзначається, що військовий літак було нібито збито винищувачем за межами Дамаска.
UPDATE: Photos tweeted of SyAAF plane damaged over Ghouta seem to be from and 2012 2013 Corrections via @LuftwaffeASpic.twitter.com/WKVPGeBjeA
— Conflict News (@Conflicts) October 5, 2015
Видання стверджує, що момент попадання снаряда в літак потрапив на відео, на якому видно, що пілот встиг катапультуватися.
Офіційних підтверджень інформації у видання немає.
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