Сирійські ополченці заявляють про збитий літак (фото, відео)

Група сирійських повстанців заявила, що збили літак, який може належати російським або сирійським військовим. Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Albawaba.

Відзначається, що військовий літак було нібито збито винищувачем за межами Дамаска.

UPDATE: Photos tweeted of SyAAF plane damaged over Ghouta seem to be from and 2012 2013 Corrections via @LuftwaffeASpic.twitter.com/WKVPGeBjeA — Conflict News (@Conflicts) October 5, 2015

Видання стверджує, що момент попадання снаряда в літак потрапив на відео, на якому видно, що пілот встиг катапультуватися.

Офіційних підтверджень інформації у видання немає.