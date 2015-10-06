Пілот авіалайнера American Airlines помер під час польоту

Як повідомила представник авіакомпанії, рішення про перенаправлення рейсу 550 було прийнято близько 7 годин ранку в понеділок, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Airbus А320, що вилетів з Фенікса незабаром після півночі, успішно приземлився в Сіракузах після того, як другий пілот поінформував диспетчерів про те, що капітан без свідомості та лайнеру потрібна вільна смуга для негайної посадки.

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На борту літака перебували 147 пасажирів і п'ятеро членів экпижа.

В авіакомпанії не стали розповідати, коли саме настала смерть капітана і з яких причин. Представник прес-служби повідомила, що компанія глибоко засмучена тим, що трапилося і зараз зосереджена на наданні підтримки рідним і колегам покійного.

Через деякий час лайнер завершив свій рейс посадкою в Бостоні.

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