У Кремлі назвали кінцеву мету дій Росії у Сирії

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Політичний трек, політичне врегулювання є кінцевою метою всіх дій Росії", - сказав у вівторок журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Він підкреслив, що метою повітряних ударів РФ у Сирії є терористичні і екстремістські угруповання, яких у цій країні багато. "Неодноразово і військовими нашими представниками, і президентом РФ підкреслювалося, що метою ударів є терористичні і екстремістські угруповання, які знаходяться на території Сирії, які атакують озброєні сили і мирні міста цієї країни. Цих угруповань там величезна кількість", - сказав Пєсков.

Пєсков також "CNN і могли переплутати. Вони і Путіна з Єльциним плутають", - сказав він журналістам, коментуючи відповідні повідомлення телеканалу.

Пєсков заявив, що може тільки ще раз нагадати слова президента Володимира Путіна про те, що Росія не буде брати участь в наземній операції в Сирії.

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Пєсков також заявив, що метою повітряних ударів Росії у Сирії є терористичні і екстремістські угруповання.