Росія не вступить до коаліції на чолі з США - МЗС РФ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву представника МЗС РФ Марії Захарової.

«Практично щодня ми читаємо брифінги Держдепу США, в яких висловлюються іноді просто якісь абсурдні звинувачення. Зокрема, у відсутності бажання Росії приєднатися до Міжнародної коаліції, причому, це повторюється практично щодня. Адже ми багато разів говорили про те, що ми не проти бажання разом боротися з ІДІЛ, але ми не можемо приєднатися до коаліції на тих умовах, на яких вона існує, тому що вони не відповідають нормам міжнародного права», - сказала вона.

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Відзначимо, що російські і американські військові готують документ про взаємодію авіації у боротьбі проти бойовиків «Ісламської держави» в Сирії.