У Кремлі розповіли, що буде робити Путін у свій день народження

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Завтра Путін буде грати в хокей. Він буде грати в хокей вже традиційно з його старими знайомими, зі знаменитими хокеїстами-ветеранами і також з учасниками Нічної хокейної ліги, яка завтра розпочинає сезон», - заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

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Путіну виповниться 63 роки.