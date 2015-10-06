У Міноборони РФ заявили, що ІДІЛ може підірвати мечеті в Сирії, щоб звинуватити Росію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«Ми не виключаємо, що в цьому та інших населених пунктах терористи зараз навмисно готують провокації - підрив мечетей для подальшої демонстрації фейкових фото та відеоматеріалів з обвинуваченнями на адресу російської авіації», - заявили в Міноборони.

При цьому заявляється, що «помірні громадяни» не стануть прикриватися мирним населенням в якості живого щита, а тим більше стягувати бронетехніку під склепіння релігійних установ. «Всі ці дії - візитна картка тільки тероризму», - йдеться в повідомленні.

При це повідомляється, що сьогодні в районі населеного пункту Дейр-Ез-Зор екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М знищили 2 командних пункти бойовиків ІДІЛ. У результаті прямих влучень бетонобійних авіаційних бомб зруйновані будови, в яких ховалися терористи.

Також в провінції Ідліб літак Су-24М завдав удару по тренувальному майданчику терористів, що належить радикальному угрупуванню ІДІЛ. Засобами об'єктивного контролю відзначені численні розриви, викликані загорянням боєприпасів. Тренувальна база, призначена для підготовки терористів, знищена.

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Крім цього, в провінції Ідліб бойова пара штурмовиків Су-25 атакувала польовий табір терористів угруповання ІДІЛ. У результаті повітряного удару відзначені множинні руйнування будівель і споруд, що використовувалися терористами для зберігання вибухових речовин, матеріально-технічних і продовольчих запасів.

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Також у районі Кафер-Авайд, провінції Ідліб, удару двох російських штурмовиків Су-25 зазнав польовий табір ІДІЛ. За даними радіоперехоплення на території цього табору фіксувалися переговори на декількох іноземних мовах, що говорить про те, що на цій базі велася підготовка іноземних бойовиків угрупування ІДІЛ.

Штурмовиками Су-25 атакований опорний пункт бойовиків ІДІЛ на висоті Тель-Даку, провінція Дамаск. Ще один опорний пункт ІДІЛ в районі населеного пункту Гмам, провінція Латакія, був підданий удару з повітря російськими бомбардувальниками Су-34. У результаті вогневого ураження цілей повністю зруйновані фортифікаційні споруди бойовиків. Відзначаються численні осередки займання, викликані детонацією боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

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Крім цього, недалеко від району ГутаТА, провінція Дамаск, бомбардувальниками Су-24М знищений завод з виробництва боєприпасів для угруповання ІДІЛ. Об'єкт вражений коректованими авіаційними бомбами. На місці заводу виникла пожежа. Дані об'єктивного контролю підтверджують повне знищення джерела постачання терористів боєприпасами і вибуховими речовинами, призначеними для ураження живої сили і броньованої техніки.