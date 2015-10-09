У Швеції з Італії переселили перших мігрантів в рамках нового плану ЄС

В рамках цього плану Євросоюзу 120 тис. мігрантів будуть перерозподілені з Італії і Греції в інші європейські країни, передає Бі-бі-сі. Еритрейців урочисто провели на літак в Стокгольм. Перед цим всі вони пройшли перевірку особи і реєстрацію, у них були взяті відбитки пальців.

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Італія разом з Грецією прийняла найбільшу кількість мігрантів з Північної Африки за останній час. Лише за один день цього тижня на італійське узбережжя висадилися майже 2 тис. осіб.

Нагадаємо, вчора ЄС на засіданні схвалив низку заходів щодо вирішення проблеми з мігрантами. Міністри домовилися посилити прикордонні сили Frontex, щоб пришвидшити депортацію людей, яким було відмовлено у наданні притулку.

Також прийнято рішення, що держави ЄС повинні затримувати мігрантів, які можуть зникнути, перш ніж будуть депортовані.

В кінці вересня міністри внутрішніх справ ЄС ухвалили рішення про перерозподіл 120 тис. мігрантів на додаток до 40 тис. біженців, про які домовилися ще навесні.

Низка країн Європи виступають проти будь-яких квот на біженців і готові приймати їх тільки на добровільній основі. Словаччина навіть вирішила судитися з ЄС через план з розподілу мігрантів.

Міжнародна організація з міграції нарахувала понад 500 тис. мігрантів, які прибули до Європи Середземним морем в цьому році.