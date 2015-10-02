В Європу з початку року прибуло понад 530 тисяч мігрантів

З початку року в Європу по Середземному морю прибуло 533 тис. 591 мігрантів і біженців.

Про це ТАСС повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Найбільше мігрантів і біженців прийняла Греція - 399 тис. 326 осіб. До Італії прибула 131 тис. 431 людина. У Греції більшість становлять сирійці (175 тис. 375), афганці (50 тис. 177) і пакистанці (11 тис. 289), в Італії - еритрейці (30 тис. 708), нігерійці (15 тис. 113) і сомалійці (8 тис. 790).

За даними МОМ, з 17 вересня кількість мігрантів і біженців збільшилася у Європі майже на 60 тисяч осіб.

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2887 осіб загинули в морі при спробі дістатися Старого Світу.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС вперше зіткнулися з міграційним кризою.

22 вересня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу більшістю голосів затвердили план розподілу мігрантів за системою квот. Планом передбачено переселення 120 тис. мігрантів по всіх країнах ЄС відповідно до квот для кожної держави.

Крім того, лідери ЄС під час позачергового саміту в Брюсселі вирішили виділити ще 1 млрд євро на допомогу біженцям з Сирії в країнах Близького Сходу.