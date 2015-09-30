Поліція Італії знесла табір мігрантів біля кордону з Францією

У таборі проживало близько 100 мігрантів, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. На сторінці в соцмережі, створеній активістами в підтримку імпровізованого табору, повідомляється, що деякі мігранти стрибнули в море на знак протесту, і всі вони відступили до скель уздовж моря під час протистояння з поліцією.

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"Поліція перекрила кордон. Ми не повернемося", - повідомляє група на сторінці.

Як пише агентство, мігранти, які були пропущені через французьку кордон, зібралися вздовж узбережжя біля Вентімільї ще в червні. З тих пір поліцейські неодноразово намагалися знести табір.

Тим часом Німеччина перевела на арабську перші 20 статей своєї конституції спеціально для мігрантів, щоб допомогти їм інтегруватися в німецьке суспільство. "Люди, які приїжджають сюди, не тільки повинні вивчити німецьку мову, але також повинні дізнатися правила гуртожитку", - заявив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель.

"Я переконаний, що перші 20 статей нашої Конституції – це те, що формує нашу культуру", - сказав він, додавши, що Німеччина надрукувала 10 тис. копій для розповсюдження серед біженців реєстраційних в центрах.

У перших статтях конституції містяться основні права та обов'язки громадянина. "Нікого з тих, хто прибуває в Німеччину, не змушують змінювати релігію або особисте життя. Але частиною нашої культури є те, що принципи нашого демократичного суспільства поширюються на всіх", - додав Зігмар Габріель.

Мігранти повинні прийняти, за його словами, такі принципи, як відділення церкви і держави, рівні права для чоловіків та жінок, право бути гомосексуалістом та свободу вираження думок.