Хакери намагалися викрасти матеріали розслідування катастрофи рейсу MH17
Зафіксовані спроби несанкціонованого доступу до матеріалів розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» під Донецьком.
Про це повідомила компанія Trend Micro, яка займається розробкою антивірусних програм і захистом інформації, передає Медуза.
За даними компанії, на інформаційні системи Ради безпеки Нідерландів, яка розслідувала обставини катастрофи, була спрямована скоординована атака у кінці вересня - першій половині жовтня 2015 року, тобто незадовго до і відразу після публікації остаточної доповіді слідчої комісії.
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Trend Micro покладає відповідальність за атаку на хакерське угруповання Pawn Storm, яке нібито діє в інтересах російського уряду. Серед цілей цього угруповання компанія називає урядові ресурси України та країн НАТО, а також ресурси супротивників політики Кремля.
Нагадаємо, 13 жовтня УНІАН повідомляв, що слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".