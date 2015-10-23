Хакери намагалися викрасти матеріали розслідування катастрофи рейсу MH17

Про це повідомила компанія Trend Micro, яка займається розробкою антивірусних програм і захистом інформації, передає Медуза.

За даними компанії, на інформаційні системи Ради безпеки Нідерландів, яка розслідувала обставини катастрофи, була спрямована скоординована атака у кінці вересня - першій половині жовтня 2015 року, тобто незадовго до і відразу після публікації остаточної доповіді слідчої комісії.

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Trend Micro покладає відповідальність за атаку на хакерське угруповання Pawn Storm, яке нібито діє в інтересах російського уряду. Серед цілей цього угруповання компанія називає урядові ресурси України та країн НАТО, а також ресурси супротивників політики Кремля.

Нагадаємо, 13 жовтня УНІАН повідомляв, що слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".