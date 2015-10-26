Жертвами землетрусу в Пакистані та Афганістані стали щонайменше 100 осіб - ЗМІ

Як повідомляє Reuters, згідно з офіційними даними, щонайменше 24 людини загинули в Афганістані та 76 в Пакистані. При цьому кількість загиблих може зрости в найближчі дні через проблеми зі зв'язком у постраждалому регіоні.

Зазначається, що загиблі є в різних регіонах обох країн. В одному з випадків принаймні 12 дівчаток загинули в тисняві при спробі покинути школу в північно-східній афганській провінції Тахар.

Крім того, сім чоловік загинули в східній провінції Нангархар, два в північно-східній провінції Нурістан і троє в східній провінції Кунар.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 213 кілометрів і в 254 кілометрах на північний схід від Кабула в афганській провінції Бадахшан.

Підземні удари різної сили відчувалося в Середній і на більшій частині Південної Азії, зокрема, в Індії, Таджикистані та Непалі.

За інформацією Пакистанської метеорологічної служби, магнітуда землетрусу склала 8,1. Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр і Геологічна служба США оцінюють магнітуду в 7,5.

Трохи більше десяти років тому землетрус магнітудою 7,6 бала стався на півночі Пакистану, тоді загинули близько 75 тисяч осіб.

За даними Національного управління з надзвичайних ситуацій Пакистану, в найближчі 24 години є велика ймовірність нових потужних поштовхів.