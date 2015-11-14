Берлусконі закликав Захід прислухатися до Путіна з питання антитерористичної коаліції
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після терактів у Парижі закликав лідерів Заходу нарешті прислухатися до пропозицій президента Росії Володимира Путіна щодо створення спільної коаліції по боротьбі з міжнародним тероризмом.
"Вже кілька місяців президент Путін наполягає на цьому. Євросоюз, який найбільшою мірою зіткнувся з проблемою міграції, повинен сприяти створенню коаліції Росії, США і Китаю для здійснення військового втручання під егідою ООН, щоб викорінити рак ІДІЛ", — заявив політик державному телеканалу Rai 1, передає РИА Новости.
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"На жаль, у західному світі має місце відсутність лідерства. Ми перебуваємо в руках некомпетентних і бездарних людей. Вони навіть не зрозуміли, що було необхідно тримати кордони під контролем", — підкреслив екс-прем'єр.
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