Берлусконі закликав Захід прислухатися до Путіна з питання антитерористичної коаліції

"Вже кілька місяців президент Путін наполягає на цьому. Євросоюз, який найбільшою мірою зіткнувся з проблемою міграції, повинен сприяти створенню коаліції Росії, США і Китаю для здійснення військового втручання під егідою ООН, щоб викорінити рак ІДІЛ", — заявив політик державному телеканалу Rai 1, передає РИА Новости.

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"На жаль, у західному світі має місце відсутність лідерства. Ми перебуваємо в руках некомпетентних і бездарних людей. Вони навіть не зрозуміли, що було необхідно тримати кордони під контролем", — підкреслив екс-прем'єр.

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