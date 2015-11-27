Анкара вважатиме агресією знищення турецького літака комплексом С-400 в Сирії - Ердоган

Анкара розцінить як агресію, якщо бойовий літак Туреччини буде збитий за допомогою російського зенітного ракетного комплексу над повітряним простором Сирії, заявив глава Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю телеканалу CNN, пише Лента.ру.

За його словами, в цьому випадку Туреччина буде змушена "вжити заходів, які, безумовно, не обговорюються".

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Як повідомляв УНІАН, Ердоган пообіцяв, що Туреччина і далі буде збивати літаки, які порушують повітряний простір країни.

Нагадаємо, в середу, 25 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія перекине на авіабазу Хмеймім в Сирії ЗРК С-400.

У четвер, 26 листопада, російські ЗМІ повідомили, що С-400 вже розгорнули на території Сирії.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.