ІД опублікувала відео страти "агента ФСБ"

21:20, 02 грудня 2015
Світ
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Терористична організація "Ісламська держава" опублікувала відеозапис вбивства людини, яка називає себе агентом Федеральної служби безпеки Росії.

игил казнь фсб / heavy.com

Як зазначає BBC, на відеозаписі людина в червоному комбінезоні заявляє російською мовою, що була завербована ФСБ влітку 2014 року в Майкопі, а потім заслана на територію, контрольовану ІД, в Іраку.

Чоловік стверджує, що родом з Грозного.

Бойовики також знову повторили свої погрози щодо нових кривавих нападів на адресу Росії.

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Підтвердити достовірність цієї інформації, так само як і сам факт вбивства, не представляється можливим.

У прес-службі ФСБ РФ на питання російської служби BBC відповіли, що не володіють інформацією про це відео.

Скріншоти з відео - нижче. Кадр з відрізанням ймовірному ФСБшнику голови на ньому також присутній.

игил казнь фсб / heavy.com
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