Утримуючи Савченко, Росія демонструє кричущу неповагу до Мінських угод - постпред США в ООН

Про це заявила постійний представник США в ООН Саманта Пауер, передає ТСН.

За її словами, Савченко - так само, як і всі українці, які були незаконно затримані сепаратистами і Росією - повинні бути звільнені.

Саманта Пауер зазначила, що 8 березня виповнився 600-й день, як Надія Савченко незаконно позбавлена свободи.

"Вона повинна бути повернена назад в Україну, щоб працювати з її колегами в Раді для побудови кращого майбутнього для своєї країни. Ми закликаємо Росію негайно звільнити її", - йдеться в заяві представника США в ООН.

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Як повідомляв УНІАН, в російському МЗС напередодні заявили, що у Мінських угодах немає жодного слова про необхідність звільнення народного депутата України, льотчиці Надії Савченко. Також в Росії назвали заклик держдепартаменту США звільнити Надію Савченко прямим тиском на суд.

Разом з тим, адвокат Савченко Ілля Новіков, коментуючи цю заяву російського зовнішньополітичного відомства заявив, що випадок Надії Савченко підпадає під пункт 6 Мінського протоколу - "Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх"".