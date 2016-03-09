Адвокат Савченко пояснив російському МЗС вимоги звільнити українку

Так один із адвокатів народного депутата України, льотчиці Надії Савченко Ілля Новіков на своїй сторінці в Facebook прокоментував заяву російського МЗС, який назвав заклик держдепартаменту США звільнити Савченко "прямим тиском на суд" і заявив про відсутність у Мінських угодах прізвища українки.

"Те, що Росія вважає Савченко законно затриманою - її, Росії, особисті проблеми. Більше так не вважає ніхто", - йдеться в повідомленні. "Заклик Керрі - це не тиск на суд. Це тиск на російську адміністрацію та відкрита відмова визнавати Донецький суд судом у нормальному розумінні", - пише адвокат.

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Новіков також зазначив, що в квітні 2015 року Слідчий комітет РФ офіційно визнав, що загибель російських журналістів Корнелюка та Волошина, в причетності до вбивства яких підозрюється Савченко, не пов'язана з їхньою журналістською роботою.

"Відомство Бастрикіна у квітні 2015 офіційно визнало, що смерть Корнелюка и Волошина не пов'язана з їх журналістською роботою"

"Що стосується екстериторіального застосування права і чи законно воно ... Іноді законно, а іноді ні. Щоб з цим визначитися хоча б у рамках однієї справи Савченко, нам довелося звертатися до вузьких спеціалістів по міжнародному кримінальному праву. Це все дуже непросто. За півтора роки я встиг вивчити лише той пласт міжнародного права, що стосується справи Савченко. Марія Захарова ж в цьому не розуміє нічого. Зовсім", - сказав Новіков.

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Як повідомляв УНІАН, офіційний представник російського міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала заклик держдепартаменту США звільнити українську льотчицю Надію Савченко прямим тиском на суд. За її словами, "в Мінських домовленостях жодного слова не мовиться про Надію Савченко, і під жоден випадок, описаний там, її справа не підпадає".

Раніше, держсекретар США Джон Керрі від імені Сполучених Штатів Америки закликав Російську Федерацію негайно звільнити українську льотчика Надію Савченко. У своєму зверненні Керрі зазначив, що суд над Савченко і продовження утримання її під вартою демонструє зневагу до міжнародних стандартів, а також зобов'язань Росії в рамках Мінських угод.