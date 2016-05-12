Штаб-квартиру партії Меркель атакували прокремлівські хакери - Reuters

За даними експертів Trend Micro, що займається розробкою антивірусних програм і захистом даних, хакери намагаються отримати доступ до баз даних ХДС, у тому числі до персональних даних високопоставлених членів цієї партії, яка входить до правлячої в Німеччині коаліції, повідомляє в четвер, 12 травня, Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Наголошується, що для цього використовується технологія так званого фішингу, причому атака здійснюється з серверів, розташованих в Латвії та Нідерландах. Коментуючи це повідомлення, представники ХДС заявили, що інформація перевіряється.

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За даними IT-експертів, проросійське хакерське угруповання Pawn Storm також відоме під назвами APT28, Sofacy Group і Sednit. У 2015 році її звинувачували в кібератаці на бундестаг, французький телеканал TV5Monde і Рада безпеки Нідерландів, а у 2014 році - на комп'ютери уряду Польщі. Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Pawn Storm може бути спецпідрозділом ФСБ Росії.

Phishing - термін програмістів, складений з англійських слів password - пароль і fishing - "вивуджування". Шахраї розсилають спам з посиланнями на сайти, зовні схожими з відомими інтернет-ресурсами, наприклад, із сервером електронної пошти. Якщо людина вводить на підробленому сайті свої справжні паролі і логіни, хакери можуть отримати доступ до його особистих даних. Крім того, хакери можуть розсилати спам з шкідливими програмами.