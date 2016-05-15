США випробовують лазерну зброю, яку можуть почати використовувати вже до 2025 року - ЗМІ

Про це пише американське інформаційне видання Defence News, повідомляють РІА Новости.

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За даними видання, фахівці проводили польові випробування високоенергетичної лазерної мобільної установки High Energy Laser Mobile Test Truck (HELMTT) під час навчальних маневрів на базі Форт Сілл у штаті Оклахома.

Зброя являє собою лазерну гармату на 10 кіловат, розміщену на важкій восьмиколісній броньованій вантажівці. Відомо, що установка здатна виявляти, відстежувати й знищувати як наземні, так і повітряні цілі". Програма HELMTT перебуває у віданні армійського командування з космічної та ракетної оборони.

"Ми вперше інтегрували HELMTT у систему армійського командування. Ми вивчаємо, як лазерна платформа діятиме у відповідній тактичній ситуації", - наводить видання заяву військових про польові випробування HELMTT.

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За даними видання Defence News, військові розробники також працюють над встановленням легкої лазерної гармати в 2 кіловати на бронетранспортер "Страйкер" (Stryker), які стоять на озброєнні механізованих бригад армії США.