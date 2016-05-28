"Спотворює і обманює": російська газета попередила своїх читачів про пропаганду Кремля на центральному ТБ (фото)
19:48, 28 травня 2016Світ
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Газета "Якутськ вечірній" розмістила в розділі телепрограми попередження про можливі "неправдиві відомості" в програмах центральних каналів.
У повідомленні наголошується, що телеканали " НТВ " і «Росія» частіше допускають «спотворення» / twitter.com/oooromanova
Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на користувачів соцмереж.
У повідомленні наголошується, що телеканали " НТВ " і "Росія" найчастіше помічені у допущенні "спотворень і неправдивих відомостей" у своєму ефірі.
4 березня телеканал НТВ випустив фільм під назвою "Боржники держдепу", в якому йшлося про те, що газета "Якутськ вечірній" отримувала кошти з іноземних джерел, пов'язаних з державним департаментом США.
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Після виходу фільму Громадська колегія зі скарг на пресу назвала фільм НТВ "помилковим доносом", в якому використовувалися "маніпулятивні способи впливу на свідомість глядачів".
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