Грузинський експерт: Росіяни продовжують мародерствувати, а перед відходом все підірвуть

Про те, що насправді спровокувало початок військових дій на Північному Кавказі, чому Абхазія і Осетія навряд чи в майбутньому залишаться у складі Грузії і за що росіяни ненавидять Саакашвілі - в інтерв`ю УНІАН розповів керівник Центру стратегічних досліджень (Тбілісі), авторитетний грузинський політолог Олександр Ронделі.

РАПТОМ РОСІЯ ОСЛАБНЕ - ТОДІ МИ ПОМСТИМОСЯ ЗА ЇЇ ДІЇ

Батоно Ронделі, для сторонніх спостерігачів все ще не до кінця зрозуміло, хто і кого насправді спровокував першим: росіяни грузинів чи навпаки. Що Ви про це думаєте?

Вторгнення Росії до Грузії готувалося досить довго - нас попереджали про це, але ми не повірили.

Хто попереджав?

Наші колеги з Росії і деякі аналітики. Масштаб операції показує, що тримати таке потужне угрупування військ у такій бойовій готовності ніхто просто так не буде. Росіяни придумували привід для вторгнення. Очевидно, що Кокойти (Едуард Кокойти - президент невизнаної республіки Південна Осетія. - Авт.) спеціально провокував Грузію і в результаті осетин на все життя зробив ворогами Грузії. Адже як розвиватимуться події на Північному Кавказі, ніхто не знає. А раптом Росія ослабне - тоді ми помстимося за ці дії. Іншого виходу у нас немає. Росіяни використовували осетинів проти грузинів ще в 1918-1921 роках. Вони називають цей період геноцидом осетинів, проте тоді в Цхінвальському регіоні знаходилися тільки грузинські села, а осетини жили північніше. Тоді відносини дуже зіпсувалися...

Було ж очевидно, що росіяни стояти осторонь не будуть. Навіщо Саакашвілі дав команду атакувати Цхінвалі?

Так, він про це знав! А що він повинен був робити? Перед цим конфліктом з Осетії було евакуйовано дітей і жінок. Після перестрілок грузинська сторона оголосила мораторій на ведення вогню. Але потім Саакашвілі одержав повідомлення, що з тунеля (Рокський тунель, що сполучає Північну і Південну Осетію. - Авт.) виходить колона російської бронетехніки.

І тоді грузини відкрили вогонь з систем «Град» по Цхінвалі?

Так, вогонь було відкрито. Грузинські війська атакували Цхінвалі лише після того, як стало зрозміло, що підтягується російська колона.

Яку мету ставили перед грузинськими військовими, коли вони одержали команду штурмувати Цхінвалі? Відвоювати Південну Осетію?

Думаю, зупинити якомога північніше росіян. Адже ніхто не знав, які сили заходять.

А чому не перекрили тунель перед атакою?

Це було нереально.

На Вашу думку, яке політичне майбутнє чекає Саакашвілі після того, що сталося?

А хто йому що може сказати? Якби він нічого не робив, сказали б - злякався, віддав грузинські села без бою, щоб зберегти посаду Президента. У Саакашвілі не було виходу: він мав вибирати між жахливим і дуже жахливим. Хоча тепер додатковий козир з`явиться у грузинської опозиції.

РОСІЯ ТЯГНУТИМЕ З ВИВОДОМ ВІЙСЬК, ТОРГУВАТИМЕТЬСЯ ІЗ ЗАХОДОМ

Як населення ставиться до того, що Грузія частково спровокувала конфлікт?

Люди розуміють, що це організували росіяни. Грамотні розуміють, що окупація такої території Грузії не могла відбутися просто так за один день. Проте росіяни зараз займаються тим, що “роз’яснюють” грузинам, ніби війну розв`язав Міша (Михайло Саакашвілі. - Авт.). Людям намагаються показати, що це нібито була відповідь на дії Міші і американців.

Це може мати певні наслідки для президента. Ті, хто розуміє ситуацію усвідомлюють, що якщо в цьому піти проти Міші – це означає визнати, що Грузія розпочала війну. А цього Росії тільки і треба. І неважливо, що вони ввели на територію Грузії сотні одиниць бронетехніки.

Як розвиватимуться ситуація в регіоні далі?

Упевнений, Росія тягнутиме з виведенням своїх військ з Мегрелії і районів, що оточують Осетію. Вони торгуватимуться із Заходом. Як мінімум захочуть приєднати Абхазію і Південну Осетію і, звичайно, створити всі умови, щоб команда Саакашвілі залишила владу.

Яким чином цього можна досягти?

Спробують через військовий і економічний тиск.

ПОЛЯКИ ВІДРАЗУ ПОГОДИЛИСЯ НА РОЗМІЩЕННЯ ГАРНІЗОНУ США

Скажіть, а як сама Росія сприймає свою присутність на грузинській території?

Для РФ Абхазія і Південна Осетія не мають значення - головне показати, з ким вони мають справу. Росіяни запобігають впливу Заходу на пострадянському просторі на прикладі найслабкішої, але важливої для них у стратегічному плані країни. Росія намагається показати, хто в домі хазяїн, показати, що Росія знову велика держава. Крім того, подається приклад для всіх сусідніх держав: будете рипатися - це станеться і з вами. Реалізувати такий самий сценарій в Україні, думаю, не вийде. Україна - велика країна, але налякати можна. Недаремно поляки відразу після подій у Південній Осетії погодилися на розміщення у себе ПРО, і американського гарнізону з ракетами «Петреот». Після порушення Росією статус-кво і військової агресії проти сусідньої держави в регіоні починається ера нових відносин.

Чи не означає це, що Грузія назавжди втратила Абхазію і Південну Осетію?

Що означає «втратила»? Хіба ці республіки були наші? Про що можна говорити?.. Ми 15 років не могли інтернаціоналізувати миротворчий контингент. Зараз хоч би з`явився теоретичний шанс на переформатування миротворчої місії. Очевидно, росіяни не зможуть вже модерувати все, хоча миротворцями з легкої подачі пані Меркель можуть залишитися.

Зараз Німеччина робитиме все, щоб звинуватити Грузію. Адже Росія не може бути винуватою - це ж не прийнятно для соціал-демократів Німеччини і німецького бізнесу. Втім, поки Грузії потрібно думати в першу чергу про російські війська на нашій території, а вже потім про Осетію і Абхазію.

РОСІЯНИ ПРОДОВЖУЮТЬ МАРОДЕРСТВУВАТИ, І ПЕРЕД ВІДХОДОМ ВОНИ ВСЕ ПІДІРВУТЬ

Якої шкоди завдано військовому і економічному потенціалу Грузії?

Складно сказати. Ми не знаємо ситуації на місцях. Росіяни продовжують грабувати, і, думаю, перед відходом вони всі підірвуть. А поки використовують наші казарми, оскільки вони такого ніколи не бачили.

Чи міг Саакашвілі інакше поводитися з Росією?

Ні, Саакашвілі не пішов на компроміс з ними, за це поплатився. Це не Шеварнадзе, який все віддав, погодившись на змішану контрольну комісію з врегулювання конфлікту в Південній Осетії у форматі «три до одного»: Північна Осетія, Південна Осетія і Росія проти Грузії.

Які втрати серед грузинського населення?

Серед військових і цивільних близько 200 чоловік, і ця цифра постійно росте. Це офіційні дані Мінохоронздоров`я. Гуманітарний коридор досі не відкритий - росіяни заявляють, що грузини відмовляються забрати тіла своїх загиблих. Полонених не багато з обох боків, оскільки контактних боїв практично не було.

Світова спільнота дуже довго розгойдувалася з ухваленням чіткої позиції відносно Грузії і Росії. Як Ви вважаєте, в тому, що сталося, є частка провини західних країн?

Відповідальність лежить в першу чергу на Німеччині, Франції, Нідерландах - вони потурали росіянам. Сподіваюся, що новий президент Америки буде більш наступальним відносно прийняття Грузії в НАТО. США тиснутиме на НАТО, щоб прийняти до своїх лав маленьку країну, яка стала жертвою агресії.

Втім, моральна відповідальність лежить і на Саакашвілі. Думаю, він не зміг переконати західних лідерів у тому, що Грузія дійсно в небезпеці. При цьому він залишається справжнім національним лідером, тому росіяни його ненавидять.

Руслан Луковський, Тбілісі