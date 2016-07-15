На межі життя і смерті: Олланд розповів про критичний стан близько 50 людей після теракту у Ніцці

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

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Олланд прибув до Ніцци разом із прем’єр-міністром Мануелем Вальсом і відвідав кількох поранених у місцевій лікарні. Він такод пообіцяв всю необхідну медичну підтримку постраждалим.

.@fhollande s'est rendu auprès des blessés et a témoigné de son soutien au personnel du CHU Pasteur à #Nicepic.twitter.com/cufFPwNhRV — Élysée (@Elysee) July 15, 2016

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.