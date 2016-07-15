На межі життя і смерті: Олланд розповів про критичний стан близько 50 людей після теракту у Ніцці
16:41, 15 липня 2016Світ
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Близько п'ятдесяти людей, які постраждали внаслідок теракту у Ніцці, перебувають у критичному стані.
REUTERS
Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.
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Олланд прибув до Ніцци разом із прем’єр-міністром Мануелем Вальсом і відвідав кількох поранених у місцевій лікарні. Він такод пообіцяв всю необхідну медичну підтримку постраждалим.
.@fhollande s'est rendu auprès des blessés et a témoigné de son soutien au personnel du CHU Pasteur à #Nicepic.twitter.com/cufFPwNhRV— Élysée (@Elysee) July 15, 2016
Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.
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