На межі життя і смерті: Олланд розповів про критичний стан близько 50 людей після теракту у Ніцці

16:41, 15 липня 2016
Світ
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Близько п'ятдесяти людей, які постраждали внаслідок теракту у Ніцці, перебувають у критичному стані.

REUTERS

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

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Олланд прибув до Ніцци разом із прем’єр-міністром Мануелем Вальсом і відвідав кількох поранених у місцевій лікарні. Він такод пообіцяв всю необхідну медичну підтримку постраждалим.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.

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