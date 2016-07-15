МЗС рекомендує українцям в Ніцці не виходити на вулицю без нагальної потреби

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС. У відомстві нагадали, що керівництво Республіки має намір продовжити на наступні три місяці дію надзвичайного стану на всій території континентальної Франції та острові Корсика, що мав завершитися 26 липня. Очікується, що відповідний закон буде ухвалений у вівторок, 19 липня.

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Режим надзвичайного стану передбачає посилений прикордонний та митний контроль на всіх кордонах Франції, певні обмеження прав і свобод громадян у частині проведення масових зібрань та відвідання окремих місць, а також надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків. Водночас, Шенгенське законодавство продовжує діяти без обмежень на території Франції.

З огляду на вказане, МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздку до Франції, мати при собі, разом з дійсним паспортом та документом, що дає право в’їзду до цієї країни (віза, посвідка на проживання тощо), підтвердження мети перебування у Франції.

Крім того, громадянам України на території Франції МЗС рекомендує виявляти підвищену пильність та обачність під час відвідання місць релігійного культу, відомих історичних пам’яток, місць масового скупчення людей, чітко виконувати всі вказівки і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію українським громадянам треба невідкладно звертатися до Посольства України у Франції за номером телефону: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Упродовж найближчих декількох днів діятиме додаткова "гарячі лінія" МЗС +38-044-238-17-77 для отримання повідомлень про громадян, які постраждали у Ніцці.

Як повідомляв УНІАН, у Ніцці ввечері 14 липня внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 особи. Серед загиблих є один громадянин України загинув, ще два українці отримали поранення.