Теракт у Ніцці: консул розповів про стан постраждалих українців, загибель одного з них не підтвердив

Про це повідомив консул посольства України у Франції Микола Собко, передає ТСН.

Водночас відомо, що одного з постраждалих у теракті громадянина України – Влада Костюка – виписали з медичного закладу, а другий постраждалий українець, ім'я якого не розголошується, залишається у лікарні. Його життю нібито нічого не загрожує, однак ця інформація потребує перевірки. Консул наразі прямує до Ніцци, щоб з'ясувати всі подробиці.

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Вінничанин Влад Костюк у соцмережі повідомив, що його прооперували та почувається він нормально. Хлопець навчається в Університеті Каліфорнії.

Як повідомляв УНІАН, вночі в Ніцці після салюту з нагоди святкування Дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала у натовп людей, які поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях. Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини, 18 травмованих перебувають у важкому стані.

Президент Франції Франсуа Олланд продовжив надзвичайний стан у країні ще на три місяці, хоча вчора заявляв, що не бачить більше підстав для цього.

За попередніми даними, теракт вчинив 31-річний чоловік, громадянин Франції, тунісського походження. Його застрелила поліція при спробі зупинити рух вантажівки.